Inter, ora lo Shakhtar: Correa da valutare e Barella affaticato. I cambi pronti

Cambi pronti per Simone Inzaghi verso la sfida cruciale di Champions League in programma mercoledì contro lo Shakhtar

Testa allo Shakhtar Donetsk in Champions League da questa mattina. Ripresa immediata dei lavori per l’Inter di Simone Inzaghi, che “deve valutare le condizioni di Correa, uscito affaticato nel secondo tempo subito dopo il 3-1: non c’era troppo pessimismo in casa nerazzurra”, spiega La Gazzetta dello Sport. Che poi sempre a livello di formazione aggiunge: “Oggi comunque Correa sarà ricontrollato: in ogni caso il posto vicino a Lautaro contro lo Shakhtar sarà di Dzeko, al quale sono stati applicati sette punti dopo lo scontro con Ospina. Anche Barella è affaticato. Probabile che mercoledì dall’inizio trovino spazio anche Vidal e Dimarco”, si legge.