CdS – Inter, così è cambiato lo status di Asllani: nuova chance in vista

Asllani, cambia lo status — Una stima che si traduce nei fatti e fa seguito alle parole di Inzaghi: «Per noi Asllani è molto importante, abbiamo deciso di tenerlo nonostante tante società ce lo avessero richiesto in estate. Ora è pronto per essere titolare anche nelle sfide che contano». Il nazionale albanese è il primo ricambio di Calhanoglu, le alternative a centrocampo si sono ridotte in primis per i guai fisici di Sensi ed è per questo che Asllani non vivrà un’altra annata da relegato ai margini, acquisendo un minutaggio maggiore rispetto al 2022-2023.

Nuovo rinforzo Inter — Dopo la delusione spagnola in Champions, le porte per l’ex Empoli sono rimaste aperte ed è stato buttato nella mischia sia nel finale infuocato contro il Benfica sia a Salerno, quando il punteggio era ancora sullo 0-0 e Lautaro doveva ancora scatenarsi. Sarà molto probabile vederlo all’opera anche contro il Bologna, alla ricerca di minuti e soprattutto nuove convinzioni nel ruolo di prima alternativa a Calhanoglu. L’anno scorso a sbarrargli la strada c’era anche Brozovic, in estate erano spuntate diverse occasioni in prestito, ma il centrocampista albanese ha scelto di giocarsi a Milano le sue carte. Per l’Inter, a tutti gli effetti, potrebbe trattarsi di un rinforzo in più”, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.