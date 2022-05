Verso il 22-23, Inzaghi pensa alla svolta: l’Inter può cambiare modulo e giocare così

Nemmeno il tempo di terminare la stagione che l'Inter e Simone Inzaghi pensano già alla prossima annata: i nerazzurri cambiano?

"Per i nerazzurri è un salto in avanti: tecnicamente in rosa va a prendere il posto del partente Vidal. Rispetto al cileno, Micki aggiunge qualità tecnica, oltre che incisività offensiva come numero di gol e assist. Ma soprattutto, consentirà a Inzaghi di respirare in maniera meno affannosa quando mancheranno Calhanoglu, Brozovic e Barella. Di più: l’armeno è quel che serve anche per una variazione sul tema. E allora occhio alla traccia del 3-4-2-1, per l’Inter che verrà. Micki al posto di Calha, quando il turco avrà bisogno di rifiatare. Ma anche Micki con Calha, perché no? Sulla trequarti c’è spazio, Inzaghi vuole riempire quella zona".