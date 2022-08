Inter, presentato il nuovo cana Recast. Primo club in Italia sulla piattaforma streaming

Andy Meikle, fondatore e CEO di Recast, ha dichiarato: "L'Inter ha una delle fanbase più grandi nel mondo del calcio ed è un grande successo per Recast contribuire al percorso del club nell'evolvere il legame con i propri tifosi. La nostra piattaforma è stata creata per eliminare la barriera dell'abbonamento, utilizzando le microtransazioni per offrire ai fan opzioni flessibili e convenienti per accedere ai contenuti che desiderano, dando al contempo ai detentori dei diritti, come l'Inter, il pieno controllo per monetizzare e gestire efficacemente tutti i loro ricavi digitali, non solo una piccola percentuale”.