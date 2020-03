Inter, capitolo esterni: quante alternative ai big a sinistra. La preferita in Germania

L’Inter punta a rinforzare le due corsie esterne in vista della prossima stagione. Diversi i nomi per entrambe le fasce. Maggiore attenzione a sinistra, come spiega TuttoSport: “A gennaio il Chelsea chiese più di 35 milioni per cedere Marcos Alonso, ma è una richiesta nella quale il club londinese includeva anche una sorta di risarcimento per la cause legali perse con Conte. A fine campionato, con i prezzi del mercato che dovrebbero globalmente abbassarsi, il suo cartellino dovrebbe tornare a cifre più trattabili. Fra le alternative, oltre a Emerson, Marcos Acuna dello Sporting Lisbona e Kurzawa del Psg (in scadenza), il preferito rimane Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte”.

Per quanto riguarda la fascia destra, invece, c’è meno fretta: “Candreva quest’anno ha reso bene e Moses, se il Chelsea abbasserà le pretese, potrebbe essere riscattato (oggi l’accordo prevede un pagamento di 12 milioni che Marotta vorrebbe abbassare). Dunque qui la dirigenza guarderà alle occasioni. Per esempio se dovesse proseguire col Barcellona la trattativa per Lautaro Martinez, un nome vagliato rimarrà quello di Semedo, mentre in Spagna nei giorni scorsi parlavano di un rinnovato interesse per il colombiano Arias dell’Atletico Madrid”.