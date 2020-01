L’Inter ha voluto inviare il suo messaggio di auguri per l’imminente Capodanno cinese. La festa tradizionale più importante dell’anno, in Cina, arriva per il 2020 sabato 25 gennaio. Il 2020 sarà l’anno del Topo. Dai nerazzurri un messaggio di auguri per tutti i tifosi, numerosissimi, della Beneamata in Cina.