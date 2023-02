Inter, Cassano duro: “Lavoro di Inzaghi da buttare: tamponato con 2 trofei ma…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore, è tornato così sulla vittoria dell'Inter sull'Atalanta, per poi soffermarsi sul lavoro di Simone Inzaghi: "L'Inter ha fatto una buonissima partita, l'Atalanta no per gran merito dei nerazzurri: volevamo raggiugnere l'obiettivo. L'Inter è più una squadra da competizione, alla lunga fa più fatica: si perdono sempre nella stagione. Ma l'altro giorno mi è piaciuta molto.