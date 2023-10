Inter, che spinta dalla catena di sinistra. Bastoni-Mkhitaryan-Dimarco, il segreto di Inzaghi

"Nell’Inter di Simone Inzaghi, c’è un triangolo che più di tutti richiama l’attenzione degli avversari ed è quello che si forma sulla catena di sinistra. Per protagonisti Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan. Il pericolo per gli avversari arriva sempre da quelle parti e il paradosso è che lo sanno tutti, ma in pochi riescono a limitare l’arrembaggio nerazzurro sulla corsia mancina. L’Inter pende pesantemente a sinistra, anche se i gol arrivano spesso dal versante opposto. Il gioco nasce su quella fascia, con la sovrapposizione interna di Bastoni, grazie alle imbucate di Mkhitaryan e ai cross tagliati alle spalle della difesa firmati da Dimarco. Il tutto a folle velocità e con minuziosa precisione di passaggi, movimenti e inserimenti senza palla. In Italia come in Europa, la catena di sinistra di Inzaghi è la cartina di tornasole della sua Inter. Quando si accendono i tre, sono dolori per tutti", analizza La Gazzetta dello Sport.