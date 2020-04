Arriva un aggiornamento di mercato che riguarda l’Inter dal tg di Sport Mediaset. Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il PSG, si è offerto al club nerazzurro. L’attaccante uruguaiano (33 anni) è sempre piaciuto ad Antonio Conte, ma – spiegano i colleghi – in questo momento sembrano interessare più profili giovani come Timo Werner, 24 anni, attaccante del Lipsia della nazionale tedesca.