Inter, martedì il Cda: dal bilancio allo sponsor, ecco cosa c’è sul piatto. Zhang…

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il nuovo Cda dell’Inter è previsto per martedì, 29 novembre. Sul piatto l’approvazione del bilancio d’esercizio trimestrale e temi di gestione ordinaria, dagli incassi per il passaggio del turno in Champions alle politiche della biglietteria. Con particolare attenzione alla ricerca di nuovi sponsor, vista l’urgenza di trovarne uno sulla maglia che sostituisca in tempi rapidi l’insolvente Digitalbits.

"Tutto sul tavolo del presidente Steven Zhang, pronto a rientrare dal suo breve viaggio americano. Il numero uno del club negli Stati Uniti ha studiato e ha parte della famiglia, per questo non sorprendono queste rapide sortite. Tra i motivi di quest’ultimo viaggio non ci sarebbero, quindi, motivazioni legate al club. Steven ha, comunque, approfittato della settimana del Ringraziamento per festeggiare col tradizionale tacchino e a Boston ha pure fatto tappa con alcuni amici al TD Garden per vedere un match di hockey: la squadra di casa, i Bruins, hanno superato 3-2 in Nhl i Carolina Hurricanes".