Cds – Inter, oggi CdA con Zhang collegato: pagamenti ok. Dovrebbero scattare anche…

Con Steven Zhang collegato dalla Cina, si terrà oggi in casa Inter un CdA. Come riporta il Corriere dello Sport, "tutto lascia credere che la giornata di oggi, in coincidenza appunto con il CdA, e quasi al foto-finish, sia quella giusta per ottemperare a tutti gli impegni". Gli impegni sono il saldo da 10 milioni da versare al Real Madrid per la prima rata di Hakimi.