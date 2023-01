Inter, Cds: “Skriniar ad un passo dal restare. E c’è un fatto che rafforza questa tesi”

Il Psg ieri non si è fatto sentire. E così Skriniar è ormai ad un passo dal restare in nerazzurro, ovviamente soltanto fino a giugno

"Il Psg ieri non si è fatto sentire. E così Skriniar è ormai ad un passo dal restare in nerazzurro, ovviamente soltanto fino a giugno". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul futuro di Milan Skriniar , che col passare dei minuti si avvicina sempre di più alla permanenza in nerazzurro. Anche perché per la partita con l'Atalanta di stasera, scrive il Corriere dello Sport, è stato convocato.

"Poi, si trasferirà in ogni caso a Parigi, avendo già firmato con il club transalpino. A rafforzare tale scenario c’è pure la sua convocazione per la sfida di questa sera con l’Atalanta. Ed è vero pure che l’Inter aveva dato come scadenza la giornata di ieri, quindi la partita dovrebbe essere considerata già chiusa. In situazioni del genere, però, è sempre il caso di lasciare uno spiraglio aperto. In corso Vittorio Emanuele, c’è la convinzione che oggi non accadrà nulla".