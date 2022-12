Inter, c’è la proposta all’Atalanta per Scalvini. Tre nomi per il centrocampo del futuro

Il giovane difensore dei bergamaschi è nel mirino dell’Inter che potrebbe mettere sul piatto un giovane che piace all’Atalanta

Andrea Della Sala

Non solo Thuram nel mercato in entrata dell’Inter. I nerazzurri guardano anche al futuro e provano ad accelerare per un obiettivo

“L’Inter lavora ai fianchi dell’Atalanta per Scalvini (19 anni), oggetto del desiderio di mezza Europa: nell’affare è stato proposto Fabbian (19), centrocampista ora alla Reggina in prestito, e considerato il nuovo Casadei (che sembra vicino alla promozione in prima squadra con il Chelsea). L’idea-Scalvini prescinde dalla risposta di Skriniar (27) sul rinnovo da 6 milioni all’anno, che si fa attendere”, si legge su Libero.

“Per la mediana del futuro, l’Inter pensa ad Alcaraz (20, del Racing con cui c’è un rapporto privilegiato dall’affare-Lautaro) e Musah (20, Valencia). In alternativa valuta Frattesi (23) nel caso in cui la Roma non dovesse riuscire a chiudere ora. I contatti con il Sassuolo proseguono perché sono graditi Bove (20) e Volpato (19) nell’affare, tant’è che la Roma vorrebbe mantenere il diritto di riacquisto. I capitolini preparano anche l’offerta a Smalling (33) per il rinnovo: l’Inter è in agguato per rimpiazzare Acerbi senza esborso economico”, aggiunge il quotidiano.