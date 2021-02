Mercato, l’Inter cede Males: nessuna chance al Genoa, l’attaccante va al Basilea

Darian Males, l'attaccante che l'Inter ha prestato in estate al Genoa, è pronto a tornare in Svizzera. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

Darian Males, l'attaccante che l'Inter ha prestato in estate al Genoa, è pronto a tornare in Svizzera. Lo scrive Gianluca Di Marzio. È in chiusura, infatti, la trattativa che lo porterà a vestire la maglia del Basilea.