GdS – Inter, contro il Borussia centrocampo inedito? In altri reparti le certezze di Conte

L’Inter si appresta ad affrontare un impegno delicatissimo. I nerazzurri, contro il Borussia Moenchengladbach dovranno fare a meno dello squalificato Vidal e ancora di Radja Nainggolan. Conte ritrova però Brozovic e potrebbe affidarsi anche a Stefano Sensi: “Brozo ci sarà, subito indispensabile senza l’infortunato Nainggolan e lo squalificato Vidal.

Ci sarebbe Sensi, 17’ più recupero tra Real e Sassuolo, e in teoria Eriksen, titolare all’andata, 9’ più recupero in queste due gare. Pochi allenamenti in gruppo dopo due settimane senza gare normalmente non bastano a Conte per dare una maglia da titolare, ma le circostanze sono oggettivamente particolari. Brozovic con Gagliardini e Barella sarebbero un trio inedito dall’inizio, visti insieme solo 16’ col Benevento (quelli del 5-1 di Lautaro e del 5-2 di Caprari) e 21’ a Bergamo (1-1 di Miranchuk). Le certezze col Borussia saranno dietro, col muro Skriniar-De Vrij-Bastoni, e davanti, col ritorno della Lu-La. Possibile staffetta sulle fasce per il rientro di Hakimi e Young”.