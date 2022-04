Inter, certezza Dimarco: la fiducia di Inzaghi e una scelta premiata

Contro l'Hellas Verona un'altra risposta positiva da parte del prodotto del settore giovanile nerazzurro

Daniele Vitiello

Nella comitiva Inter, Federico Dimarco è l'amico sul quale si può sempre contare. Simone Inzaghi ha voluto che restasse ad Appiano fin dal suo arrivo in nerazzurro, ritenendolo importante a sinistra per due motivi: la possibilità di ricoprire due ruoli e la qualità indiscussa sui calci da fermo. La realizzazione di un sogno per chi, come lui, da bambino tifava per gli eroi del Triplete e da giovane calciatore ha percorso tutta la trafila del settore giovanile nerazzurro. L'investitura del tecnico è stata la base per la nascita di un feeling che finora ha dato i suoi frutti.

La fiducia in Dimarco è cresciuta nel corso della stagione, perché in lui Inzaghi ha sempre riconosciuto il giusto atteggiamento. Mai una parola fuori posto, né musi lunghi in caso di esclusioni o mugugni all'interno dello spogliatoio. Il ragazzo lavora quotidianamente nella consapevolezza di avere davanti a sé calciatori di primissimo livello, ma allo stesso tempo coltivando l'esatta convinzione di poter dare un contributo importante nel momento del bisogno. Un po' come è capitato sabato scorso contro l'Hellas Verona, da ex di turno, quando ha risposto con personalità alla chiamata del tecnico.

Inter, Dimarco l'uomo di fiducia di Inzaghi

Nelle occasioni avute da titolare, l'approccio è stato sempre positivo. Col Sassuolo al Meazza ha pagato una giornata no da parte di tutta la squadra, contro la Lazio all'Olimpico il piglio è stato corretto, nonostante il 3-1 beffardo in un dominata fino a mezz'ora dal termine. Le risposte sono state per il resto sicuramente all'altezza delle aspettative, perfino in una trasferta delicatissima come quella di Napoli, nella quale è arrivato un punto prezioso. I due gol e i due assist sono bottino magari migliorabile, ma sicuramente un buon punto di partenza. Tra le tante incognite di un finale di stagione in bilico, Inzaghi si aggrappa alle sue certezze: tra queste anche l'affidabilità di Dimarco, l'uomo di fiducia sul quale si può sempre contare.