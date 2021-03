Inter, Ausilio e Marotta a lavoro per 3 cessioni: obiettivo tesoretto da 30 mln

Il club nerazzurro lavora in vista della prossima stagione e sta studiando tre cessioni a centrocampo per un tesoretto da 30 milioni

Alessandro De Felice

Obiettivo rinnovamento. L'Inter è già a lavoro per costruire la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte nella stagione 2021/2022. In attesa di novità sul futuro societario, l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio stanno lavorando per trovare una soluzione a quei profili presenti in rosa e in fondo alle gerarchie di Antonio Conte.

Tra questi c'è Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano è tornato in campo a Torino dopo 8 mesi dall'infortunio al ginocchio. Il contratto di Vecino scade a giugno 2022 e l'obiettivo dell'Inter è quello di incassare tra gli 8 e i 10 milioni di euro dalla sua cessione, oltre a risparmiare 4,5 milioni di euro lordi dal suo ultimo anno di ingaggio.

Oltre a Vecino, secondo Calciomercato.com sulla lista dei partenti ci sono anche Radja Nainggolan e Arturo Vidal. Il belga, a Cagliari in prestito fino al termine della stagione, potrebbe restare in Sardegna, con un risparmio di 8 milioni di euro lordi sull'ingaggio. La stessa cifra guadagnata dal cileno (6,5 netti e 8 lordi grazie al Decreto Crescita). Tre operazioni in uscita che potrebbero fruttare un tesoretto di 30 milioni, da poter investire sul mercato la prossima estate.

(Fonte: Calciomercato.com)

16 marzo 2021 (modifica il 16 marzo 2021 | 19:45) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]