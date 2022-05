Inter, Chivu: “Bravi a crederci e fortunati. Non ricordo una partita così”

Le parole del tecnico della Primavera nerazzurra dopo Inter-Cagliari semifinale scudetto

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo aver ottenuto la finale scudetto con il 3-3 con il Cagliari. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo subito un po' troppo, il rigore ci ha tagliato un po' le gambe e abbiamo fatto errori su errori. Siamo stati bravi a crederci, il merito è tutto dei ragazzi che vanno in campo. Non ricordo di una partita ripresa dopo uno 0-3 al 78'. Bisogna fare i complimenti al Cagliari che è una bella squadra e ci ha messo in difficoltà, ma anche ai miei ragazzi che hanno dato continuità a quei 15 risultati utili dai quali venivamo. Sono stati bravi a regalarsi la finale".

"L'ho detto anche ai miei all'intervallo. Non avevamo fatto un gran primo tempo, dovevamo mettere qualcosa in campo per cambiare la realtà. Avevamo l'obbligo di provarci. Sono stati anche bravi quelli che sono entrati in campo. Abbiamo messo un 2005 in campo, non un giocatore di esperienza. Bisogna essere anche fortunati e come diceva un mio ex allenatore "è meglio un allenatore fortunato che bravo", oggi ho capito cosa vuol dire".