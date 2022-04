Inter, ecco la cifra ufficiale dell’acquisto di Robin Gosens dall’Atalanta

Calcio e Finanza ha visionato il bilancio dell'Atalanta e ha reso nota la cifra dell'acquisto di Gosens da parte dell'Inter

Possibile grande chance venerdì sera a La Spezia per Robin Gosens, che potrebbe fare il suo esordio da titolare con la maglia dell'Inter. Intanto Calcio e Finanza, che ha preso visione del bilancio dell'Atalanta, ha reso nota la cifra ufficiale dell'acquisto da parte del club di viale della Liberazione dell'esterno tedesco. Il calciatore è stato infatti «ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto […] per totali euro 25 milioni, di cui euro 15 milioni a titolo di acquisto definitivo (già maturato alla data odierna) ed euro 10 milioni per premi e/o indennizzi»", si legge.