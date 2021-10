Inter, arriva il colpo dal Real Madrid? “Marotta pronto a cogliere l’occasione”

L'Inter vuole rinforzare il reparto offensivo nel mercato di gennaio e può arrivare l'occasione ideale dalla Spagna

Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative calde in casa Inter, con un focus dedicato al reparto d'attacco: "Nel mirino di Marotta e Ausilio ci sono anche Lacazette e Jovic. Soprattutto quest’ultimo potrebbe essere un’occasione. L’attaccante serbo, classe ‘97, ha pochissimo spazio nel Real Madrid. Il club spagnolo è orientato a cederlo in prestito nel mercato invernale e l’Inter è pronta a cogliere al volo l’occasione".