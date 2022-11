In Argentina – Inter, movimento intorno a Colidio: tante le squadre interessate

L'aria di casa ha fatto decisamente bene a Facundo Colidio: reduce da due stagioni tutt'altro che esaltanti in Belgio con il Sint-Truiden, l'attaccante argentino di proprietà dell'Inter si sta rilanciando con la maglia del Tigre, con cui ha segnato 5 reti in 26 presenze. Numeri che, uniti alle prestazioni offerte, hanno riacceso l'interesse intorno al suo nome: il prestito del classe 2000 scade il 31 dicembre, e il suo futuro deve ancora essere definito. Secondo il giornalista Cesar Luis Merlo, il Tigre vorrebbe trattenere il giocatore, nonostante non vanti alcuna opzione di acquisto. Diverse big argentine stanno facendo più di un pensierino su Colidio, per il quale si registrano sondaggi anche dall'estero.