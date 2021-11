L’Inter vuole il colpo a zero dalla Bundesliga: “Marotta si è mosso in anticipo”

Secondo Enzo Bucchioni, giornalista, il club nerazzurro ha messo diversi nomi a zero nel mirino: ma uno su tutti

Nel corso del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, illustrando gli obiettivi del club nerazzurro a parametro zero: "Marotta e Ausilio hanno nel taccuino anche i nomi dei difensori Luiz Felipe in scadenza con la Lazio e Matthias Ginter, 27 anni, tedesco campione del mondo in Brasile, che si libera dal Borussia Moenchengladbach. Quello che però interessa ai nerazzurri più di tutti è il mediano svizzero Denis Zakaria, 25 anni, nazionale svizzero del Borussia Moenchengladbach, libero anche lui di firmare dal primo febbraio. L’Inter è partita in anticipo, ma adesso c’è la coda con Juve e Roma fra le italiane, ma anche big europee. Sarà dura".