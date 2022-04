Inter, arriva il colpo a prescindere da Perisic? “Nome apprezzato tantissimo”

Confermato il forte interesse dell’Inter che lo apprezza moltissimo e che lo prenderebbe a prescindere dal rinnovo di Perisic

Con l'acquisto di Robin Gosens, l'Inter si è assicurata un roseo futuro per il post Ivan Perisic. Il croato è infatti in scadenza il prossimo giugno ma la volontà sembra quella di rinnovare con i nerazzurri e restare a Milano. In ogni caso, però, Marotta e Ausilio, spiega Alfredo Pedullà, stanno lavorando per il colpo giovane sugli esterni a prescindere: Andrea Cambiaso. Spiega l'esperto di mercato: "Classe 2000, ha il contratto in scadenza con il Genoa tra poco più di un anno e oggi non ci sono margini per il rinnovo. Confermiamo il forte interesse dell’Inter che lo apprezza moltissimo e che lo prenderebbe a prescindere dal rinnovo di Perisic, ancora possibile e mai tramontato. L’Inter aspetterebbe Cambiaso anche a zero, ma è chiaro che ci saranno sviluppi nelle prossime settimane, quando sarà più chiara la posizione di classifica dei rossoblu".