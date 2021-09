Inter in pole per il colpo a zero: “Nessun precontratto, ma c’è principio d’intesa”

L’Inter si è attivata da mesi su questo nome di grande valore, i contatti con il suo entourage hanno portato a un principio d’intesa

La questione porta resta di grande attualità in casa Inter, con il club nerazzurro che sta già vagliando i nomi per il post Samir Handanovic. E il preferito attualmente in viale della Liberazione è André Onana, che andrà a parametro zero il prossimo giugno. Spiega Calciomercato.com: "La trattativa per il rinnovo e’ arrivata a un punto morto tanto che i lancieri si sono cautelati acquistando già due portieri nelle scorse settimane. Il futuro di Onana potrebbe essere in Italia.