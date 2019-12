Vacanze, ma non troppe per l’Inter. Conte assegna i compiti: due i comandamenti da seguire

Vacanze, ma non troppe per l’Inter. La squadra di Conte è in testa alla classifica, insieme alla Juve, e ha bisogno di staccare durante il periodo di Natale, ma il tecnico nerazzurro ha dato alcuni comandamenti da seguire alla lettera durante questo periodo.

“Il primo pericolo individuato da Conte sono le tavolate natalizie. Sin dall’estate il lavoro sul campo è stato accompagnato da un programma personalizzato di alimentazione studiato dal nutrizionista Matteo Pincella. Lui e il preparatore Pintus (con altri metodi) hanno tirato a lucido quasi tutti. Ora non può arrivare un Babbo Natale qualsiasi a rovinare il lavoro. Quindi è stata raccomandata moderazione nei pasti, che devono attenersi il più possibile alla dieta consigliata: una sola eccezione concessa, per il pranzo di Natale. Poi ci sono i compiti veri e propri: se quando partono con le nazionali gli interisti si portano dietro un elenco di esercizi da svolgere da soli, anche in vacanza qualche indicazione c’è. Un programma atletico “consigliato”. Esercizi e corsa che Lukaku e compagni possono gestirsi da soli, secondo “sensibilità”. Tanto sanno che cosa li aspetta al ritorno”, spiega La Gazzetta dello Sport.