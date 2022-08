Inter compatta, Zhang convinto: “Skriniar resta”. E ora via alle trattative per il rinnovo

Si è chiusa ieri, in modo positivo per i tifosi dell'Inter, la telenovela Skriniar . Dopo mesi di voci e trattative, il difensore ha avuto la certezza di rimanere all'Inter.

"Ieri sera a San Siro, dopo avere assistito all’allenamento di rifinitura dell’Inter, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha comunicato ai dirigenti che il difensore slovacco non è più sul mercato. La decisione arriva dopo che il Paris Saint Germain ha presentato un’offerta di 50 milioni più bonus già rifiutata a luglio. Una mossa che a Milano è stata vissuta con fastidio. Intanto i tifosi interisti, alla vigilia della prima gara in casa della stagione con lo Spezia, possono tirare un sospiro di sollievo. Futuro capitano in pectore, Skriniar ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Prima di allora, la dirigenza interista dovrà concordare direttamente con lui, visto che non ha procuratore, un adeguamento dell’ingaggio, oggi di 3,2 milioni netti a stagione", spiega Repubblica.