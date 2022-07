Inter, Gosens non preoccupa: recupero imminente. Il rientro di Skriniar…

"Simone Inzaghi, a meno di acciacchi da qui alla partita, avrà tutti a disposizione. Anche Robin Gosens: è il tedesco l’unico calciatore che si è allenato a parte anche martedì, primo giorno di allenamento dopo i due di riposo. I nerazzurri sono tornati al lavoro con una seduta dopo pranzo, mentre per mercoledì è previsto un doppio allenamento. Gosens potrebbe essere in gruppo già da subito, al più tardi da giovedì: l’ex Atalanta, alle prese con un problema alla coscia, ha lavorato a buon ritmo e ha dato risposte positive. In casa Inter non c’è dunque nessuna preoccupazione sulle condizioni dell’esterno mancino. Così come sembrano ormai superati i problemi di Gagliardini e Skriniar, bloccati diverse settimane fa rispettivamente da noie a piede e flessore (rimediato con la Slovacchia). Contro il Lione, dunque, Inzaghi potrebbe avere tutta la rosa a disposizione con la possibilità di dare minuti a tutti, o quasi”, si legge.