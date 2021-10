Inter, confronto negli spogliatoi con Mariani. E l’utilizzo del Var fa discutere

Al termine dell'incontro la dirigenza nerazzurra ha chiesto all'arbitro spiegazioni sul rigore concesso alla Juventus

Il calcio di rigore assegnato alla Juventus nei minuti finali non è andato giù all'Inter, che ha visto sfumare i 3 punti quando già stava assaporando il sapore della vittoria. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe avuto un confronto diretto con l'arbitro Mariani direttamente negli spogliatoi, al termine della gara: "Simone che come un lanciatore alle World Series spedisce la pettorina gialla neanche fosse una pallina da baseball è la manifestazione plastica, la più evidente, di una serata di frustrazione nerazzurra come poche altre nel recente passato: l’Inter di Inzaghi aveva domato la Juve col soft power, aveva condotto il balletto per quasi tutto il match, ma alla fine ha lasciato due punti che pesano parecchio nella rincorsa verso la sudata vetta".