Gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare uno scenario inaspettato per l’Inter: secondo Libero, l’ormai certo ritorno al Genoa di Mattia Perin potrebbe anticipare il rientro alla base di Ionut Radu, inizialmente previsto per giugno, in un passaggio di consegne tra i pali con Padelli.

