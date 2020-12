Gds – Inter, tutto sul campionato. Consolazione triste, come il tipo che non può permettersi…

Ultima nel girone e fuori dall’Europa. Serata amara per l’Inter che ieri non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar. Adesso non resta che incanalare tutte le energie sul campionato.

“Potrà scaricare la rabbia in campionato. Anzi, non avere impegni europei potrà rafforzare la sua candidatura allo scudetto. Ma è una consolazione triste. Come il tipo che non può permettersi il pasto e dice: bene, ora mi metto a dieta“, spiega la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)