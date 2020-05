Conte in campo per creare da subito un’Inter vincente. Il tecnico ha studiato e rivisto…

I dettagli fanno la differenza. Lo sa bene Antonio Conte che non lascia mai nulla al caso. L’allenatore si è ripreso ufficialmente l’Inter da una settimana e dentro il bunker va già a mille all’ora. “Nei mesi di smart working Conte si è aggiornato: ha studiato i singoli giocatori, ha rivisto le partite, ha analizzato gli avversari per capire gli errori dei primi sette mesi di stagione. Ora, di nuovo in campo, sta provando a mettere in pratica il lavoro fatto a casa, per creare da subito un’Inter vincente. Lo scudetto è lontano, Coppa Italia ed Europa League sono tutte da giocare: l’Inter ha davanti a sé un’estate molto calda, che affronterà con la squadra al completo“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

