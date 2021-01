Inter, Conte ha usato la carta della motivazione: ecco cosa ha detto ai suoi per stasera

Dagli scontri diretti non sono arrivati quest’anno i punti che l’Inter avrebbe meritato. I nerazzurri vogliono far meglio da stasera contro la Juventus e migliorare uno score non eccellente. Per questo, Conte ha preparato la squadra dal punto di vista mentale, come spiega la Gazzetta dello Sport: “Contro Lazio, Atalanta e Roma Lukaku e compagni non sono riusciti a vincere, nonostante vantaggio e occasioni per chiudere. È su questi particolari che si costruisce uno scudetto. E Conte ha usato l’arma della motivazione: se stasera il gap avrete colmato – è il messaggio inviato ai suoi giocatori – è solo per merito del vostro impegno”.