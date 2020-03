Inter, ripresa a tutto gas. Ora Conte deve gestirle le forze: Napoli e Juve coi big e in EL…

Dopo gli ultimi rinvii e in attesa dell’assemblea di Lega di domani, l’Inter potrebbe trovarsi a dover disputare tre partite cruciali in 8 giorni su tre fronti diversi. Toccherà al tecnico Conte gestire al meglio le energie della sua squadra.

“Dopo due settimane con una gara singola, giocata dalle seconde linee, mentre le prime venivano fermate per i rinvii, ora Conte si trova di nuovo a dover gestire le forze dei suoi. Il riposo accumulato e l’importanza di entrambi i match potrebbe facilitargli le scelte. Giovedì contro il Napoli dovrebbero giocare i titolari, lunedì con la Juve anche: due gare in cinque giorni sono sostenibili per tutti, non solo per Lukaku. Conte vorrà schierare sempre i migliori, o quelli che gli danno più certezze: quindi la LuLa davanti, il ritrovato Handanovic in porta, Young e Candreva sugli esterni, Skriniar e De Vrij dietro, Brozovic e Barella a centrocampo.

Due le variabili: il terzo centrale, con Bastoni, Godin e D’Ambrosio a sgomitare, e la gestione di Eriksen. Conte in queste settimane ha avuto occasioni di allenarlo più del previsto, col Napoli in una gara da ribaltare potrebbe avere senso lanciarlo, per poi ritrovare le certezze del 3-5-2 “puro” e originale, con Vecino, per la Juve. Ma dipenderà da quanto il danese abbia dimostrato di essere «dentro al progetto», anche ad Appiano. Comunque sia, trattasi di scelte tecniche, non di turnover: quello si rivedrà col Getafe”, spiega il quotidiano.