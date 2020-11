Antonio Conte è ottimista per il futuro dell’Inter, ma c’è ovviamente qualcosa da registrare tra i nerazzurri. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Sport Mediaset: “Ci siamo fatti beffare, c’è poco da dare spiegazioni. Dobbiamo lavorare sui dettagli perché tutto quello che produciamo in campo viene vanificato da piccole o grandi disattenzioni. Ci sono ancora nove punti a disposizione. In queste tre partite faremo di tutto per passare il turno”.