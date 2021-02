Inter, Conte importantissimo: “Suo un gesto che lo spogliatoio ha gradito molto”

Il tecnico è stato la pedina fondamentale per dare alla squadra serenità in un periodo non facile a livello societario

Marco Astori

L'artefice principale dell'attuale primo posto in classifica dell'Inter è sicuramente Antonio Conte. Il tecnico, oltre al lavoro sul campo che si vede in tutto e per tutto, ha saputo lavorare sulla testa dei giocatori, dando sicurezza in un periodo non facile a livello societario. Scrive infatti il Corriere dello Sport: "Il suo ruolo è stato importantissimo.

Le tensioni create (in pubblico o in privato) per vari motivi la scorsa stagione sono sparite. La chiarezza che c'è stata nel comunicare le difficoltà di Suning nel continuare a investire ha tolto un po' di pressione al tecnico e alla squadra, contribuendo ad abbassare l'asticella invece che ad alzarla.

Almeno ad Appiano Gentile perché all'esterno, soprattutto dopo l'eliminazione dalle coppe, tanti continuano a sostenere che l'Inter sia la favorita numero uno per il titolo. Conte inoltre ha capito la stanchezza mentale di un'estate con poche vacanze e una preparazione atletica ridotta. Per questo, quando possibile, ha concesso dei giorni liberi, oltre ad annullare più spesso il ritiro pre gara. Lo spogliatoio ha gradito".