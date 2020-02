Inter, Conte e i suoi sei intoccabili: monstre il minutaggio di Lukaku

C’è una colonna vertebrale nell’Inter di Conte alla quale difficilmente l’allenatore rinuncia. Sono i suoi uomini intoccabili, per necessità o convinzione. In sei hanno giocato finora tra campionato e coppe sopra i duemila minuti. E il minutaggio monstre è quello di Lukaku che ha giocato 2649 minuti. In campionato ha giocato 23 gare su 24 (17 gol segnati e due assist. In Coppa Italia ha giocato tre partite. In Champions cinque). Se Ronaldo, che nella Juventus ha giocato più di tutti, ha collezionato intorno ai 2500 minuti, si capisce come il giocatore belga sia stato il perno nerazzurro del tecnico interista.

Ha giocato qualche gara in meno Handanovic, ma perché si è infortunato al mignolo. Il portiere nerazzurro ha giocato 2610 minuti. Seguono a ruota Skriniar con 2582 minuti e Brozovic con 2504 minuti. De Vrij ha collezionato finora 2454 minuti e Lautaro Martinez, che è rientrato in Coppa Italia dopo aver scontato anche due giornate di squalifica in campionato, finora ha giocato (da considerare anche l’infortunio di Sanchez) 2193 minuti.

(Fonte: SS24)