Inter, Conte: “Le grandi squadre attaccano, la strada è questa. Oggi atteggiamento feroce”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria con il Benevento, Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha commentato così la prestazione dei suoi: “A me la squadra piace e diverte nel senso positivo: è una squadra su cui continuiamo il lavoro dell’anno scorso migliorando alcune situazioni e diventando imprevedibili in fase offensiva. So anche che dobbiamo migliorare il discorso dell’equilibrio, anche se ieri ho detto che le grandi squadre attaccano: vedi il City con il Leicester che aveva dominato. E’ la dimostrazione che le grandi squadre attaccano e alle volte ti esponi a contropiedi e lasci grandi fette di campo: ma la strada è questa. Bravi i ragazzi perché nonostante sette cambi non è cambiata l’idea, si è vista chiaramente: questo mi dà enorme soddisfazione. Le prime due giornate non possiamo dare un riferimento, l’anno scorso abbiamo fatto più di 110 gol: questa squadra gioca per fare un gol in più e non specula. Alle volte ti lasci spazi alle spalle che devono essere occupati nella giusta maniera.

La Lazio? Da domani inizieremo a pensarci, sarà un impegno tosto: l’anno scorso abbiamo perso all’Olimpico. Fu una partita strana. Noi vogliamo giocarci la partita come sempre facendo un gol in più, speriamo che il risultato sia positivo e diverso dall’anno scorso. La gara in discesa? Non puoi metterla dopo un minuto, puoi fare un gol e anche subirlo: l’approccio alla gara oggi è stato feroce, volevamo far capire al Benevento che avremmo voluto vincerla. Sono partite che devi indirizzare subito, se lasci spazio all’entusiasmo del Benevento puoi rischiare figuracce”.