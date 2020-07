Tuttosport – Conte calma l’Inter ma su molti la sentenza è già arrivata: ha chiesto al club…

Champions è ormai blindato, ma l’allenatore vuole difendere il terzo posto con le unghie e con i denti e si aspetta quindi un’Inter diversa da quella vista domenica. Il secondo posto è ancora a quattro punti di distanza. Ma era là anche prima della gara con i rossoblù. «Ho completa fiducia nei miei giocatori». Ha parlato alla stampa Antonio Conte ma era un messaggio distensivo nei confronti dei suoi giocatori. Era molto deluso ed è stato molto duro dopo la sconfitta di Bologna. Ora si aspetta una reazione dai suoi uomini. Un posto inè ormai blindato, ma l’allenatore vuole difendere il terzo posto con le unghie e con i denti e si aspetta quindidiversa da quella vista domenica. Il secondo posto è ancora a quattro punti di distanza. Ma era là anche prima della gara con i

Distanze invariate per le sconfitte di Juve e Lazio, ma contro l’Hellas deve innanzitutto cambiare il piglio. Un secondo posto cambierebbe il giudizio della prima stagione in nerazzurro. E ad agosto anche l’Europa League potrebbe dare una grossa mano.