Inter, Conte aveva in testa un nome: “Lo chiese al club per schierarlo con Brozovic”

La Gazzetta dello Sport racconta un retroscena su un'idea di mercato che Antonio Conte aveva presentato all'Inter

Domani sera andrà in scena alle 20.45 al Meazza l'attesissimo derby di Milano tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. E tra i tanti duelli interessanti che vedremo durante il match, c'è quello tra Franck Kessie e Marcelo Brozovic, due calciatori che, come racconta La Gazzetta dello Sport, fosse stato per Antonio Conte, sarebbero coesistiti in nerazzurro: "Magari alla fine può diventare un derby personale tra Brozovic e Kessie, anche se hanno ruoli diversi e potrebbero coesistere perfettamente nello stesso centrocampo. Ci spieghiamo: Conte apprezza Brozovic ma anche Kessie, non a caso aveva chiesto Franck all’Inter in presenza di Marcelo, ma il Milan tenne abbassata qualsiasi tipo di saracinesca. Ora che è andato al Tottenham, normale che gli Spurs possano provarci, come minimo per uno dei due", si legge.