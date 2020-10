Inter, solo 2 vittorie nelle ultime 11 gare di Champions League: Conte, serve una svolta

L’Inter di Antonio Conte, dopo il pareggio casalingo contro il Borussia Monchengladbach, cerca la prima vittoria stagionale in Champions League: i nerazzurri affrontano a Kiev lo Shakhtar Donetsk, reduce dal sorprendente successo sul campo del Real Madrid. Una sfida già decisiva per i destini europei di Handanovic e compagni, come ricorda il Corriere dello Sport: “Vietato sbagliare. Volendo sintetizzare, significa che stasera l’Inter non può permettersi di perdere contro lo Shaktahr Donetsk. Il pareggio interno con il Borussia Monchengladbach, infatti, è stato un mezzo passo falso. Che, peraltro, si è andato ad aggiungere alla sconfitta casalinga del Real Madrid con gli stessi ucraini“.

SVOLTA CERCASI – “La verità, però, è che ci vuole una svolta nel profilo europeo dell’Inter. E’ vero che la banda Conte, nella scorsa stagione, ha raggiunto la finale di Europa League, venendo poi sconfitta dal Siviglia. Ma lo ha fatto dopo essere stata eliminata dalla prima fase di Champions League, competizione nella quale, nelle ultime undici apparizioni, ha raccolto soltanto due vittorie, contro Borussia Dortmund e Slavia Praga“.