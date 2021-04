Inter, Conte torna a martellare: “E per il Napoli arriva una buona notizia”

Dopo due giorni di riposo concessi dopo la vittoria contro il Cagliari, Antonio Conte è tornato a martellare

"Il croato, assente da inizio aprile per un problema muscolare, è però il più avanti dei tre e già fra oggi e domani dovrebbe unirsi ai compagni ed essere così convocato per Napoli, dove però non è detto che giochi visto che il tecnico a sinistra potrebbe confermare Young o schierare Darmian, col rientro di Hakimi a destra. Vidal (ginocchio infiammato dopo i carichi di lavoro delle ultime settimane) e Kolarov (schiena), sono invece più indietro e dovrebbero tornare in gruppo la prossima settimana".