Inter, lunedì i conti della trimestrale: bilancio, Champions League decisiva

Raggiungere gli ottavi di finale permetterebbe al club di mettere una pezza alla perdita registrata nell'ultimo bilancio

Un traguardo dal grande prestigio sportivo, ma che può dare una mano importante - se non decisiva - in termini di bilancio finanziario e prospettive economiche future: l'Inter si gioca questa sera la possibilità di raggiungere gli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo , con uno sguardo al campo e uno alle casse societarie.

La Gazzetta dello Sport spiega l'impatto che potrebbe avere sul club il raggiugimento di questo obiettivo: "Lunedì l'Inter presenterà i conti della trimestrale e si avrà già un'idea del bilancio che sarà, relativo alla stagione scorsa. Ma il numero al 30 giugno scorso è nella mente di tutti, quel -245 milioni è il punto dal quale risalire. I 20 milioni di euro che garantirebbe il passaggio del turno certo non risolvono la situazione. Per intendersi: è molto più decisivo arrivare quarti in campionato che qualificarsi agli ottavi in Champions. Ma certo, i 20 milioni - tra i 9,6 garantiti dalla Uefa, il market pool e il sicuro pienone a febbraio a San Siro - aiutano. E magari servono anche a immaginare un mercato meno complicato a giugno prossimo, quando bisognerà tornare a fare i conti con la realtà".