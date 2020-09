Sky – Inter convinta di prendere Vidal: ora tocca al cileno accordarsi col Barcellona

Arturo Vidal è uno dei nomi in cima alla lista della spesa di Marotta e Ausilio. La dirigenza dell’Inter sta lavorando per assicurare a Conte i rinforzi chiesti e attesi. Sul cileno arriva l’aggiornamento dei colleghi di Sky Sport: “I contatti tra l’entourage e l’Inter sono continui e positivi. Adesso deve essere Vidal a trovare un accordo per liberarsi dal Barcellona, magari attraverso una buonuscita. Sarà un’operazione simile a quella fatta per Sanchez qualche settimana fa. Conte vuole giocatori di questo tipo, abituati a vincere. L’Inter è convinta di riuscire a prendere questo calciatore“.