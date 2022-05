Inter, ieri cori per tutti al triplice fischio. Nessun dubbio sul nome più urlato

Dopo la gara con la Sampdoria il saluto tra pubblico e squadra al Meazza

L'ambiente Inter dopo la gara con la Sampdoria si è raccolto per l'ultimo saluto stagionale. E' stato il modo per consolarsi a vicenda dopo la delusione per il campionato e per caricarsi in vista della prossima stagione. Si legge sul Corriere dello Sport: "C’è stato un tributo per tutti. E nessuno aveva voglia di tornarsene negli spogliatoi. Come a non voler accettare un verdetto così amaro. «Per questa maglia, per questa città e per tutta questa gente... Comunque vada noi ci saremo sempre», recitava uno striscione esposto in Curva. Insomma, orgoglio e consapevolezza. Che, evidentemente, non possono cancellare il rammarico per quello che è stato lasciato per strada per colpe innanzitutto proprie. Se non altro, la differenza non l’ha fatta l’erroraccio di Radu a Bologna. Con un pareggio, invece, di una sconfitta, non sarebbe cambiato nulla. Così, alla fine, c’è stato un coro anche per il portiere rumeno".