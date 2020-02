Gds – Mercato, all’Inter la corona d’inverno: voto 8. E’ chiaro che la differenza la fa…

Young, Moses ed Eriksen: questi i tre nomi pongono di diritto l’Inter sul gradino più alto del podio per quanto riguarda la sessione di mercato invernale. La Gazzetta dello Sport analizza così l’operato dei nerazzurri in relazione all’operato della società: “In un gennaio senza precedenti tocca all’Inter la corona d’inverno (8) ed è in buona compagnia, visto che sul podio salgono due protagoniste a sorpresa: Fiorentina e Napoli, 7,5 ex aequo. Il record nel giro d’affari (332,1 milioni) polverizza il tetto dello scorso gennaio di 168. Addirittura, contando i 1.120 dell’estate 2019, si sfonda il muro del miliardo e mezzo sull’anno.

Nonostante un finale appannato dal mancato sì di Giroud, la contesa per lo scudetto ha indotto tutti ad accelerare. La stessa Lazio (6) è uscita dal guscio per sfidare i nerazzurri nella caccia al centravanti francese. Adrenalina pura, un’astuzia psicologica in un momento delicato della stagione. Ma è chiaro che sul piano tecnico la differenza la fa l’arrivo di Eriksen in nerazzurro, un’operazione da oltre 20 milioni che investe su un talento in piena maturità. Nel volo dalla Premier ci sono anche i rodati Young e Moses, il lavoro di Marotta e Ausilio ha permesso di alzare l’asticella senza far soffrire il bilancio; ok le vendite di Gabigol e Politano. Nel mezzo c’è la dialettica con Conte e le relative spinte centrifughe…”.