Inter, Correa: “Da oggi solo finali, siamo pronti. Vogliamo i tre punti”

Le parole dell'argentino prima del calcio d'inizio del match con lo Spezia di questo pomeriggio

Joaquin Correa, ancora titolare in Spezia-Inter, ha parlato prima del match ai microfoni di DAZN. Ecco le sue considerazioni: "Sicuramente siamo ancora in fiducia. Abbiamo avuto problemi per qualche mese, ma ora stiamo bene e oggi vogliamo una vittoria. Ogni partita è una finale, da oggi inizia un percorso bello e che ci dà tanta responsabilità. Siamo pronti e vogliamo portare i tre punti a Milano".