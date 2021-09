Inter, Correa ancora da valutare per Firenze. Per il rientro è più probabile…

L'aggiornamento sulle condizioni dell'attaccante argentino dopo l'infortunio di sabato nella gara contro il Bologna

Non è ancora chiaro se Joaquin Correa farà parte della spedizione per Firenze. L'attaccante, costretto ad uscire nel primo tempo di Inter-Bologna, è ancora alle prese con i dolori al bacino. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Sta meglio, anche se la botta al bacino fa decisamente male. Il giorno dopo la grande paura l’argentino è stato ad Appiano dove chi ha partecipato alla sfida contro il Bologna ha partecipato a una seduta di scarico. Già gli esami fatti all’Humanitas di Rozzano la sera prima avevano escluso fratture al bacino, ma per essere arruolabile per la trasferta di domani a Firenze bisognerà vedere come il Tucu smaltirà il problema".