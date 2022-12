Inter, Inzaghi sorride ad Appiano: tornano in gruppo Correa e D’Ambrosio

Due importanti rientri in casa Inter con vista sulla ripresa. Può sorridere Simone Inzaghi per le notizie in arrivo dall’infermeria

”Hanno lavorato in gruppo sia Joaquin Correa che Danilo D'Ambrosio, entrambi in fase di rientro da settimane di stop per infortunio e poi di lavoro individuale. Mercoledì è in programma il prossimo allenamento per la squadra e Simone Inzaghi capirà meglio se portarli con sé per il test contro il Sassuolo - per qualche eventuale minuto nel finale di partita - o se dar loro appuntamento proprio al 4 gennaio. In ogni caso, vederli lavorare con i compagni è un piacere per il mondo Inter”, si legge.