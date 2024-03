Stagione da dimenticare per l'attaccante argentino a secco di gol e assist. In Francia fa discutere il lauto stipendio che percepisce dall'OM

Andare in Francia in cerca di riscatto. Era l'obiettivo di Joaquin Correa quando la scorsa estate si è trasferito in prestito al Marsiglia. Buoni propositi che però non hanno trovato riscontro con la realtà. A due mesi dalla fine della stagione, il Tucu è fermo a 0 assist e 0 gol. Il portale Onze Mondial ha fatto il punto sugli stipendi percepiti dai giocatori del Marsiglia. Il più pagato è Pierre-Emerick Aubameyang che, nonostante i suoi 34 anni, ha uno stipendio di 650.000 euro lordi mensili, che lo rende il più pagato della squadra.