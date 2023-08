Inter, Correa via: sabato era arrivato un segnale chiarissimo. Il Tucu ha iniziato…

"Non c’era modo più esplicito per dire a Correa che non c’era più posto per lui all’Inter. E allora l’argentino ha cominciato a valutare seriamente le varie proposte arrivate al suo agente. Nel frattempo, il club nerazzurro aveva cominciato ad aprire all’ipotesi di una cessione in prestito, non presa in considerazione fino a Ferragosto. E in pochi giorni, ecco la svolta. Per l’Inter, certo. Ma forse anche per Correa. Il Tucu ha bisogno di un ambiente pronto a sostenerlo per esprimersi al meglio, ha bisogno di coccole, di sentirsi importante".